Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2) Stock Price Crosses Above Two Hundred Day Moving Average of $317.44

Shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2 – Get Rating) crossed above its two hundred day moving average during trading on Monday . The stock has a two hundred day moving average of €317.44 ($345.04) and traded as high as €341.00 ($370.65). Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München shares last traded at €339.50 ($369.02), with a volume of 537,990 shares trading hands.

Analysts Set New Price Targets

Several brokerages recently commented on MUV2. Royal Bank of Canada set a €344.00 ($373.91) price target on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Thursday, February 23rd. Deutsche Bank Aktiengesellschaft set a €290.00 ($315.22) price target on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Thursday, February 23rd. JPMorgan Chase & Co. set a €350.00 ($380.43) price target on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Tuesday, March 21st. The Goldman Sachs Group set a €375.00 ($407.61) price target on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Thursday, February 23rd. Finally, Berenberg Bank set a €365.00 ($396.74) price target on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Monday, April 3rd.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Trading Up 0.9 %

The firm’s fifty day moving average is €326.82 and its 200-day moving average is €317.87.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Company Profile

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide. The company operates through five segments: Life and Health Reinsurance; Property-Casualty Reinsurance; ERGO Life and Health Germany; ERGO Property-Casualty Germany; and ERGO International.

